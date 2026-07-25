Eskişehir\'de Asayiş ve Trafik Uygulaması

Eskişehir'de gerçekleştirilen asayiş ve trafik uygulamasında 348 şahıs ve 127 araç sorgulandı.

Edinilen bilgilere göre, dün akşam 21.00 - 23.00 saatleri arasında Osmangazi ve Sümer mahallelerinde, 23 ekip, 62 personel, 1 tim çevik kuvvet personeli ile 10 çarşı ve mahalle bekçisinin katılımıyla uygulama yapıldı. Ekiplerce 348 şahıs ve 127 araç sorgulandı. Bir şahsa yoklama kaçağı kapsamında tebligat yapılırken, 3 araca Karayolları Trafik Kanunu kapsamında cezai işlem uygulandığı öğrenildi.