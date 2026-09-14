Eskişehir'de bankacılara 'KAPTIRMA' eğitimi verildi, 150 personel katıldı - Son Dakika
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Eskişehir'de bankacılara 'KAPTIRMA' eğitimi verildi, 150 personel katıldı

Eskişehir\'de bankacılara \'KAPTIRMA\' eğitimi verildi, 150 personel katıldı
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Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü'nün dolandırıcılıkla mücadele projesi kapsamında kent genelindeki banka yöneticileri ve güvenlik personeline bilgilendirme toplantısı düzenlendi. Yaklaşık 90 şubeden 150 personelin katıldığı toplantıda şüpheli işlemlerde izlenecek adımlar ve anlık ihbar mekanizmaları anlatıldı.

Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü tarafından dolandırıcılık suçlarıyla mücadele çerçevesinde hayata geçirilen "KAPTIRMA" projesi kapsamında, kent genelindeki banka yöneticileri ve güvenlik personeline yönelik kapsamlı bir bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

İl Emniyet Müdürlüğü yerleşkesinde, Asayiş Şube Müdürlüğü koordinesinde gerçekleştirilen toplantıya Eskişehir genelinde faaliyet gösteren yaklaşık 90 banka şubesinden 150 yönetici ve özel güvenlik görevlisi katılım sağladı. Düzenlenen programda, son dönemde artış gösteren dolandırıcılık yöntemleri ve şüpheli finansal işlemler mercek altına alındı.

Şüpheli işlemlerde anlık iletişim kurulacak

Toplantı çerçevesinde görevlilere; şüpheli para çekme ve havale/EFT işlemlerinde izlenmesi gereken adımlar, panik veya baskı altındaki vatandaşlara yönelik sergilenecek doğru iletişim yaklaşımları ve emniyet birimleriyle kurulacak anlık ihbar mekanizmaları detaylı bir şekilde aktarıldı. Vatandaşların maddi mağduriyet yaşamasının önüne geçmeyi hedefleyen bilgilendirmede, banka personeli ile emniyet güçleri arasındaki koordinasyonun hayati önem taşıdığı vurgulandı.

Dolandırıcılık olaylarına karşı farkındalık oluşturmayı ve vatandaşların birikimlerini korumayı amaçlayan bilgilendirme ve denetim çalışmalarının kararlılıkla devam edeceği bildirildi.

Kaynak: İHA

Dolandırıcılık, Eskişehir, Güvenlik, 3. Sayfa, Banka, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Eskişehir'de bankacılara 'KAPTIRMA' eğitimi verildi, 150 personel katıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Eskişehir'de bankacılara 'KAPTIRMA' eğitimi verildi, 150 personel katıldı - Son Dakika
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