 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Eskişehir merkezli 'Barbie-Es' fuhuş operasyonunda 9 kişi tutuklandı - Son Dakika
Üye Girişi

Eskişehir merkezli 'Barbie-Es' fuhuş operasyonunda 9 kişi tutuklandı

Eskişehir merkezli olarak Ankara, İstanbul, Ağrı ve Mardin'de gerçekleştirilen 'Barbie-Es' isimli fuhuş operasyonunda yakalanan 18 kişiden 9'u tutuklandı. Operasyonda 8'i kadın toplamda 18 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler, fuhşa teşvik, aracılık, zorlama ve fuhşa yer temini suçlarından Eskişehir Adliyesine sevk edildi.

Eskişehir merkezli \'Barbie-Es\' fuhuş operasyonunda 9 kişi tutuklandı
08.01.2024 - 19:45,  Güncelleme: 19:46
Abone Ol

Eskişehir merkezli olarak 5 ilde gerçekleştirilen 'Barbie-Es' isimli fuhuş operasyonunda yakalanan 18 kişiden 9'u tutuklandı.

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Eskişehir merkezli olarak Ankara, İstanbul, Ağrı ve Mardin'de fuhuş operasyonu düzenlendi. 5 ilde eş zamanlı olarak yapılan 'Barbie-Es' isimli operasyonda 8'i kadın 18 şüpheli yakalandı. Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından 'fuhşa teşvik, aracılık, zorlama ve fuhşa yer temini' suçlarından Eskişehir Adliyesine sevk edildi. Savcılık ifadelerinin ardından hakim karşısına çıkan şüphelilerden 9'u tutuklanırken, 9'u adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü, Eskişehir, Ankara, Mardin, Ağrı, Tutuklama, Adliye, Suç, Operasyon, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Eskişehir merkezli 'Barbie-Es' fuhuş operasyonunda 9 kişi tutuklandı - Son Dakika


20:10
Fransa Başbakanı Elisabeth Borne istifa etti Fransa Başbakanı Elisabeth Borne istifa etti
20:06
İmamoğlu'ndan Murat Kurum'un İstanbul adaylığı hakkında ilk sözler İmamoğlu'ndan Murat Kurum'un İstanbul adaylığı hakkında ilk sözler
19:31
Alman futbol efsanesi Franz Beckenbauer hayatını kaybetti Alman futbol efsanesi Franz Beckenbauer hayatını kaybetti
18:01
Bakan Koca'dan 'yabancı uyruklu doktorun Mossad ajanı çıktığı' iddiasına yanıt Bakan Koca'dan "yabancı uyruklu doktorun Mossad ajanı çıktığı" iddiasına yanıt
17:47
Netanyahu: Hizbullah ile savaşa hazırız Netanyahu: Hizbullah ile savaşa hazırız
17:40
Hull City, Liverpool'un yıldızını transfer etti Hull City, Liverpool'un yıldızını transfer etti
17:38
Ak Parti Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Cemil Yaman: Yerel seçimlerden AK Parti büyük bir zafer ile çıkacak Ak Parti Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Cemil Yaman: Yerel seçimlerden AK Parti büyük bir zafer ile çıkacak
17:06
Lüks istekler bardağı taşırdı! Devrim Özkan ve Torreira'nın destansı aşkı kavgayla bitti Lüks istekler bardağı taşırdı! Devrim Özkan ve Torreira'nın destansı aşkı kavgayla bitti

Son Dakika
20:10 Fransa Başbakanı Elisabeth Borne istifa etti
20:06 İmamoğlu, Murat Kurum karşısında şansını değerlendirdi
19:31 Alman futbol efsanesi Franz Beckenbauer hayatını kaybetti
18:01 Bakan Koca'dan "yabancı uyruklu doktorun Mossad ajanı çıktığı" iddiasına yanıt
17:47 Netanyahu: Hizbullah ile savaşa hazırız
17:40 Hull City, Liverpool'un yıldızını transfer etti
17:38 Ak Parti Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Cemil Yaman: Yerel seçimlerden AK Parti büyük bir zafer ile çıkacak
17:06 Lüks istekler bardağı taşırdı! Devrim Özkan ve Torreira'nın destansı aşkı kavgayla bitti
17:00 Fatih Karagümrük, 2 yıldız ile yollarını ayırdı
16:51 Rüyasında evinin altında gömü olduğunu gören adam, kazdığı kuyuda hayatını kaybetti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.01.2024 20:40:22. #1.11#
SON DAKİKA: Eskişehir merkezli 'Barbie-Es' fuhuş operasyonunda 9 kişi tutuklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement