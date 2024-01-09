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Eskişehir'de beklenen kar yağışı akşam saatlerinde başladı - Son Dakika
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Eskişehir'de beklenen kar yağışı akşam saatlerinde başladı

Eskişehir'de Meteoroloji 3. Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan uyarıların ardından akşam saatlerinde başlayan kar yağışı, birçok mahalleyi beyaza bürüdü. Vatandaşlar kar yağışını mutlulukla karşıladı ve çocuklar sokağa çıkarak eğlenceli dakikalar geçirdi. Sosyal medyada ise onlarca kişi kar yağışını video çekerek paylaştı.

Eskişehir\'de beklenen kar yağışı akşam saatlerinde başladı
09.01.2024 - 21:38,  Güncelleme: 21:39
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Eskişehir'de beklenen kar yağışı başladı

ESKİŞEHİR - Eskişehir'de beklenen kar yağışı akşam saatlerinde başlarken, birçok mahalle beyaza büründü.

Meteoroloji 3. Bölge Müdürlüğü tarafından bugün, Eskişehir geneli için kar yağışı uyarısı yapıldı. Yapılan uyarıların ardından kar yağışı, akşam saatlerinden itibaren başladı. Kent merkezinde bulunan hemen her mahallede etkili olan kar yağışı vatandaşlar tarafından mutlulukla karşılandı. Bazı mahallelerde kar yağışını gören çocuklar ve aileleri, sokağa çıkarak eğlenceli dakikalar geçirdi.

Cep telefonları ile video çeken onlarca kişi sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

Kaynak: İHA
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