Eskişehir\'de berber dükkanına kundaklama girişimi yapıldı, şüpheliler aranıyor

Eskişehir'de berber dükkanına kundaklama girişimi yapıldı, şüpheliler aranıyorGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Eskişehir Esentepe'de bir berber dükkanının asma kilidi demir kesme makasıyla zorlanarak kapı ve cam çerçeveleri kundaklanmaya çalışıldı. Sabah durumu fark eden iş yeri sahibinin ihbarıyla polis inceleme başlattı; şüphelilerin kimliği ve motivasyonu henüz bilinmiyor.
Eskişehir'de bir berber dükkanının kapı kilidi demir kesme makasıyla kırılarak kapı ve cam çerçeveleri yakılmaya çalışıldı.
Alınan bilgiye göre, Esentepe Mahallesi Yeşil Meydan Caddesi üzerinde faaliyet gösteren berber dükkanında, gece saatlerinde şüpheli ya da şüpheliler asma kilidi zorladıktan sonra kapı ve cam çerçevelerini kundaklamaya çalıştı. Sabah dükkanına geldiğinde durumu fark eden iş yeri sahibi, durumu hemen polis ekiplerine bildirdi.
İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, kundaklama girişiminde bulunulan iş yerinde geniş çaplı inceleme başlattı. Olayı gerçekleştiren kişi ya da kişilerin kimliği ve motivasyonu henüz bilinmezken, polisin incelemesi devam ediyor.
Kaynak: İHA
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