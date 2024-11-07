Eskişehir'de Bıçaklama Olayı: Şüpheli Adliyeye Sevk Edildi - Son Dakika
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Eskişehir'de Bıçaklama Olayı: Şüpheli Adliyeye Sevk Edildi

Eskişehir\'de Bıçaklama Olayı: Şüpheli Adliyeye Sevk Edildi

Yanlış anlaşılma nedeniyle tartışma çıkan Eskişehir'de 1 kişi ağır yaralandı. Şüpheli yakalandı.

07.11.2024 15:17
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Eskişehir'de yanlış anlaşılma yüzünden çıkan tartışmada 1 kişiyi bıçaklayarak ağır yaralayan şüpheli, adliyeye sevk edildi. Şüpheli şahıs gazetecilerin sorusu üzerine "Durduk yere oldu" dedi.

Dün akşam saatlerinde Şair Fuzuli Caddesi'nde meydana gelen olayda, 06 DZR 227 plakalı motosikletin sürücüsü Berkay K.'nin (22), yaya Ahmet Ş.'nin (41) telefondaki küfürlü konuşmasını üzerine alınması üzerine tartışma çıktı. Yanlış anlaşılma sebebiyle çıkan tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi sonucunda Ahmet Ş., Berkay K.'yi 2 yerinden bıçakladı. Bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedilen olayın ardından ağır yaralanan Berkay K., ambulansla Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Olay yerinden kaçan Ahmet Ş. ise Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince yapılan çalışmalar neticesinde saklandığı evde yakalanarak gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli Ahmet Ş., gazetecilerin "Neden yaptın" sorusuna "Durduk yere oldu" diyerek cevap verdi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Güvenlik, 3-sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Eskişehir'de Bıçaklama Olayı: Şüpheli Adliyeye Sevk Edildi - Son Dakika

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