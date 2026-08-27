Eskişehir'de Bıçaklı Cinayet: 4 Gözaltı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Eskişehir'de Bıçaklı Cinayet: 4 Gözaltı

Eskişehir\'de Bıçaklı Cinayet: 4 Gözaltı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Eskişehir'de bıçaklanarak öldürülen Bülent Sap'ın cinayetiyle ilgili 4 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Eskişehir'de bir kişinin bıçaklanarak öldürüldüğü cinayet olayı ile ilgili gözaltına alınan 4 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Olay, 26 Ağustos 2026 tarihinde Tepebaşı ilçesine bağlı Şarhöyük Mahallesi Bahçeseven Sokak'ta meydana gelmişti. Edinilen bilgilere göre, Bülent Sap, akşam saatlerinde arkadaşı N.Ö.'nün tek katlı müstakil ikametine konuk olmuştu. Birlikte alkol aldıkları sırada ikili arasında henüz belirlenemeyen sebepten kavga çıkmış; ev sahibi N.Ö., Bülent Sap'ı bıçaklayarak ağır yaralamıştı. Kanlar içerisinde kalan adam, olay yerinde hayatını kaybetmişti.

Cinayet şüphelisi N.Ö. ve 3 kişi, polis ekiplerinde gözaltına alındı. Toplam 4 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin tamamlanması ve sağlık kontrolünden geçirilmelerinin ardından bugün adliyeye sevk edildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Kaynak: İHA

Eskişehir, 3. Sayfa, Cinayet, Olaylar, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Eskişehir'de Bıçaklı Cinayet: 4 Gözaltı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Suriye’ye saldırdı, Türkiye’yi hedef aldı İşte Netanyahu’nun yeni hamlesi Suriye'ye saldırdı, Türkiye'yi hedef aldı! İşte Netanyahu'nun yeni hamlesi
Netanyahu, Trump ile ne konuştuğunu açıkladı: Diplomatik anlaşmadan vazgeçirmeye çalışmış Netanyahu, Trump ile ne konuştuğunu açıkladı: Diplomatik anlaşmadan vazgeçirmeye çalışmış!
CIA Direktöründen sürpriz ziyaret: Masadaki kritik konu neydi CIA Direktöründen sürpriz ziyaret: Masadaki kritik konu neydi?
Ülke alarma geçti: Vaka sayısı 300’e yükseldi Ülke alarma geçti: Vaka sayısı 300'e yükseldi
İsrail saldırıları sonrası Şara’dan kritik telefon İsrail saldırıları sonrası Şara'dan kritik telefon
Direksiyon başında kalp krizi geçirdi: Hastaneye varana kadar kalp masajı yapıldı ama... Direksiyon başında kalp krizi geçirdi: Hastaneye varana kadar kalp masajı yapıldı ama...

12:04
MSB’den SDGYPG’nin kendini feshetmesine ilk yorum
MSB'den SDG/YPG'nin kendini feshetmesine ilk yorum
11:41
Fidan hocanın paylaşımını görenler yetkilileri göreve çağırdı
Fidan hocanın paylaşımını görenler yetkilileri göreve çağırdı
11:06
Fenerbahçe yendi, Galatasaray’a yaradı Satmak zorunda kalacaklar
Fenerbahçe yendi, Galatasaray'a yaradı! Satmak zorunda kalacaklar
10:47
CHP ve Yeni Parti ittifak yapacak
CHP ve Yeni Parti ittifak yapacak
10:42
Guendouzi’ye uçan tekme atan isim ortaya çıktı
Guendouzi'ye uçan tekme atan isim ortaya çıktı
10:25
Asgari ücret için Ankara’da konuşulan rakam ortaya çıktı Yüzde 50 zam senaryosu
Asgari ücret için Ankara’da konuşulan rakam ortaya çıktı! Yüzde 50 zam senaryosu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.08.2026 12:15:24. #7.13#
SON DAKİKA: Eskişehir'de Bıçaklı Cinayet: 4 Gözaltı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement