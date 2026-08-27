Eskişehir\'de Bıçaklı Cinayet: 4 Gözaltı

Eskişehir'de bir kişinin bıçaklanarak öldürüldüğü cinayet olayı ile ilgili gözaltına alınan 4 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Olay, 26 Ağustos 2026 tarihinde Tepebaşı ilçesine bağlı Şarhöyük Mahallesi Bahçeseven Sokak'ta meydana gelmişti. Edinilen bilgilere göre, Bülent Sap, akşam saatlerinde arkadaşı N.Ö.'nün tek katlı müstakil ikametine konuk olmuştu. Birlikte alkol aldıkları sırada ikili arasında henüz belirlenemeyen sebepten kavga çıkmış; ev sahibi N.Ö., Bülent Sap'ı bıçaklayarak ağır yaralamıştı. Kanlar içerisinde kalan adam, olay yerinde hayatını kaybetmişti.

Cinayet şüphelisi N.Ö. ve 3 kişi, polis ekiplerinde gözaltına alındı. Toplam 4 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin tamamlanması ve sağlık kontrolünden geçirilmelerinin ardından bugün adliyeye sevk edildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.