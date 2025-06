Eskişehir\'de Bıçaklı Kavga: 17 Yaşındaki Çocuk Yaralandı

Eskişehir'de yan bakma nedeniyle çıkan kavgada 3 yerinden bıçaklanan 17 yaşındaki çocuk hastaneye kaldırıldı.

Olay, dün akşam saat 22.40 sıralarında Çamlıca Mahallesi'nde Ak Çengel Sokak ile Arap Tekke Sokak kesişiminde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, B.Y. isimli erkek şahıs ile 17 yaşındaki M.Y. arasında yan bakma nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi sonucunda B.Y., yanında taşıdığı bıçak ile M.Y.'yi vücudunun karın ve bel bölgelerinden olmak üzere 3 yerinden yaraladı. B.Y., olayın ardından koşarak bölgeden uzaklaştı.

Yaralı çocuğun hayati tehlikesi bulunmuyor

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesinin ardından ambulansla Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi'nde tedavi altına alınan 17 yaşındaki çocuğun hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Kavgaya karışan şahısların daha önce aralarında herhangi bir husumet olmadığı belirtilirken, olay yerinde bulunan yoğun kan lekeleri göze çarptı.

"Ne bakıyon kardeşim, yanımda kız var"

Olayı anlatan bir görgü şahidi, "Başta tartıştılar, biz tatlıya bağladık. Sonra yeniden gerildiler. İlk geldiğinde bıçak çekti. 'Ne bakıyorsun kardeşim, yanımda kız var. Zaten kafam bozuk' dedi" diye konuştu.

Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı - ESKİŞEHİR