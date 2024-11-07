Eskişehir\'de Bıçaklı Saldırı: Genç Ağır Yaralandı

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Eskişehir'de yanlış anlaşılma yüzünden tartıştığı şahıs tarafından cadde ortasında defalarca bıçaklanan genç ağır yaralandı. Vatandaşların seyirci kaldığı o korku dolu anlar saniye saniye cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, dün akşam saat 18.50 sularında Şair Fuzuli Caddesi'nde meydana geldi. İddialara göre; Adalar Bulvarı'ndan geçen 06 DZR 227 plakalı motosikletin sürücüsü B.K.'nin (22), yaya haldeki A.Ş.'nin (41) telefondaki küfürlü konuşmasını üzerine aldı. Yanlış anlaşılma sebebiyle çıkan tartışma büyüyerek kavgaya dönüştü. Kavga sırasında A.Ş., motosikletten inen B.K.'ye bıçakla saldırdı.

Özür dilemesini umursamadı, genci defalarca bıçakladı

Bıçaklı A.Ş., ona küfür etmediğini söyleyerek B.K.'nin kendisinden özür dilemesini istedi. Özür dileyip kaçmaya çalışan B.K.'yı, defalarca bıçaklayan A.Ş., koşarak olay yerinden kaçtı. Çevredeki vatandaşların seyirci kaldığı olay sonucunda B.K., kanlar içerisinde yere yığıldı. Yaşanan o korku dolu anlar bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile kayıt altına alındı.

Kaçan bıçaklı saldırgan saklandığı evde yakalandı

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince hayati tehlikesi olduğu belirlenen yaralı B.K., ambulansla Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Olay yerinden kaçan şüpheli A.Ş. ise polis ekiplerince yapılan teknik ve fiziki takibin ardından saklandığı evde yakalanarak gözaltına alındı. - ESKİŞEHİR