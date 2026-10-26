Eskişehir'de bir haftada 6 bin 133 sürücüye trafik cezası uygulandı - Son Dakika
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Eskişehir'de bir haftada 6 bin 133 sürücüye trafik cezası uygulandı

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Eskişehir'de 19-25 Ekim 2026'da il genelinde yapılan trafik denetimlerinde 29 bin 582 araç ve sürücü kontrol edildi. Kuralları ihlal eden 6 bin 133 araç ve sürücüye ceza kesilirken 366 araç trafikten men edildi, 115 sürücünün ehliyetine el konuldu.

Eskişehir'de polis ve jandarma ekiplerince son 1 haftada gerçekleştirilen trafik denetimlerinde 29 bin 582 araç ve sürücü kontrol edilirken, kural ihlali yapan 6 bin 133 sürücüye ceza kesildi.

Eskişehir Valiliği koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından 19-25 Ekim 2026 tarihleri arasında il genelinde kapsamlı trafik denetimleri yapıldı. Gerçekleştirilen uygulamalarda toplam 29 bin 582 araç ve sürücü denetimden geçirildi. Denetimler kapsamında 3 bin 837 yük taşımacılığı, 666 yolcu taşımacılığı, 3 bin 170 alkol, 585 motosiklet ve 5 bin 981 emniyet kemeri kontrolü ile birlikte 15 bin 343 diğer denetim türü uygulandı.

Yapılan kontroller neticesinde trafik kurallarını ihlal ettiği belirlenen 6 bin 133 araç ve sürücüye trafik cezası kesildi. Denetimlerde 366 araç trafikten men edilirken, 115 sürücünün ise ehliyetine el konuldu.

Bir haftada meydana gelen trafik kazaları

Öte yandan, söz konusu tarihler arasında kent genelinde 1'i ölümlü, 68'i yaralanmalı ve 57 maddi hasarlı trafik kazası meydana geldiği bildirildi.

Kaynak: İHA
EskişehirOtomobil3. SayfaTrafikGüncelSon Dakika

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