Eskişehir\'de bir restoranın bacasında çıkan yangın kısa sürede söndürüldü

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Eskişehir'de bir restoranın baca kısmında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucunda kısa sürede söndürüldü.

Olay, Ömerağa Mahallesi Gazi Yakup Satar Caddesi üzerinde bulunan bir restoranda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, restoranın baca kısmında yangın çıktı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Alevlerin yan binalara sıçramasını engellemek amacıyla çalışma başlatan itfaiye ekipleri, baca yangınını kısa sürede söndürdü.

Yangının söndürülmesinin ardından ekipler tarafından inceleme yapıldı. - ESKİŞEHİR