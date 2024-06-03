Eskişehir\'de Çalınan 14 Motosiklet Bulundu, 10 Şüpheli Yakalandı

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Eskişehir'de çalınan 14 motosiklet polis ekiplerinin çalışmaları sonucunda bulunurken, meydana gelen olaylarla ilgili 10 şüpheli yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, Mahmudiye ve Çifteler ilçelerinde meydana gelen motosiklet hırsızlığı hakkında çalışma başlatıldı. Çalışmalar çerçevesinde düzenlenen operasyonlarda, 10 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Çalıntı olarak şüphelilerdeki 14 motosiklete de el konuldu. - ESKİŞEHİR