Eskişehir\'de çalınan koyunlar Ankara\'da bulundu

Eskişehir'in Sivrihisar ilçesinde çalınan koyunların bulunması için çalışma başlatan jandarma ekipleri, Ankara'da 4 şüpheliyi yakalarken 2 küçükbaştan 1'ini de sahibine teslim etti.

Eskişehir'in Sivrihisar ilçesi Babadat Mahallesi'nde 27 Aralık günü meydana gelen ve piyasa değeri yaklaşık 15 bin TL olan 2 adet koyunun çalınması üzerine İl Jandarma Komutanlığı JASAT Dedektif Timleri ve Sivrihisar İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından çalışma başlatıldı. Yürütülen çalışmalar sonucu olayı Ankara ilinden gelen 4 şüphelinin gerçekleştirdiği tespit edildi. Olayın faillerinin yakalanması ve çalınan koyunların ele geçirilmesi maksadıyla, Ankara ilinde şüphelilere ait ev ve eklentilerinde yapılan aramalar sonucunda şüpheliler yakalanarak gözaltına alındı. Olayda çalınan koyunlardan 1'i ele geçirilerek sahibine teslim edildi. Şüpheliler, Sivrihisar İlçe Jandarma Komutanlığı'nda işlemlerinin tamamlanmasının ardından mahkemeye sevk edildi. - ESKİŞEHİR