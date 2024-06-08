Eskişehir'de Çalınan Motosiklet Sahibine Teslim Edildi - Son Dakika
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Eskişehir'de Çalınan Motosiklet Sahibine Teslim Edildi

Eskişehir Odunpazarı ilçesinde geçen yıl çalınan motosiklet, bir sene sonra polis ekipleri tarafından bulunarak sahibine teslim edildi. Çalışmalar sonucunda motosiklet, Asayiş Şube Müdürlüğü ve Mihalgazi İlçe Emniyet Amirliği tarafından bulundu.

08.06.2024 17:54
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Eskişehir'de geçen yıl çalınan motosiklet bir sene sonra bulunarak sahibine teslim edildi.

Eskişehir Odunpazarı ilçesinde 9 Eylül 2023 tarihinde bir ikametten çalınan motosikletin bulunması için polis ekiplerince çalışma başlatıldı. Ekiplerin çalışması kapsamında 7 Haziran 2024 tarihinde Asayiş Şube Müdürlüğü ve Mihalgazi İlçe Emniyet Amirliğince koordineli çalışmalar yapıldı. Çalışmalar sonucunda ekiplerce bulunan motosiklet sahibine teslim edildi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Eskişehir'de Çalınan Motosiklet Sahibine Teslim Edildi - Son Dakika

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