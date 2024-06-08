Eskişehir'de Çalınan Motosiklet Sahibine Teslim Edildi

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Eskişehir'de geçen yıl çalınan motosiklet bir sene sonra bulunarak sahibine teslim edildi.

Eskişehir Odunpazarı ilçesinde 9 Eylül 2023 tarihinde bir ikametten çalınan motosikletin bulunması için polis ekiplerince çalışma başlatıldı. Ekiplerin çalışması kapsamında 7 Haziran 2024 tarihinde Asayiş Şube Müdürlüğü ve Mihalgazi İlçe Emniyet Amirliğince koordineli çalışmalar yapıldı. Çalışmalar sonucunda ekiplerce bulunan motosiklet sahibine teslim edildi. - ESKİŞEHİR