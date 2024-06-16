Eskişehir'de Çalıntı Para ile Yakalanan 2 Şüpheli Adliyeye Sevk Edilecek

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Eskişehir'de polis ekiplerince, çaldıkları 80 bin TL para ile birlikte yakalanan 2 şüpheli bugün adliyeye sevk edilecek.

Edinilen bilgiye göre, yakın tarihte Odunpazarı ilçesinde bir hırsızlık olayı yaşandı. Konuyla ilgili olarak ihbar üzerine Odunpazarı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince çalışma başlatıldı. Gerçekleştirilen yoğun saha çalışmaları neticesinde; 2 şüpheli Odunpazarı ilçesinde bir adreste yakalanırken, çalınan 80 bin TL ekiplerce ele geçirildi. Şüphelilerin bugün adliyeye sevk edileceği öğrenildi. - ESKİŞEHİR