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Eskişehir'de Cami Yardım Kutusu Hırsızlığı Girişimi - Son Dakika
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Eskişehir'de Cami Yardım Kutusu Hırsızlığı Girişimi

Eskişehir'de bir caminin önünde bulunan yardım kutusunun kilidini zorlayan şüpheliler, olayı fark eden bir kişinin ihbarı üzerine kaçtı. Polis ve bekçi ekipleri şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Eskişehir\'de Cami Yardım Kutusu Hırsızlığı Girişimi
01.01.2024 - 16:14,
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Eskişehir'de gece saatlerinde bir caminin önünde bulunan yardım kutusunun kilidini zorlayan şüpheliler, çevredeki bir şahsın olayı fark etmesi sonucu kaçtı. Polis ve bekçi ekipleri şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Olay, 2024'ün ilk saatlerinde Esentepe Mahallesi Eğitimciler Caddesi üzerinde bulunan Hacı Kadir Camii'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, kimliği tespit edilemeyen şüpheliler, kırmızı bir araç ile caminin önüne geldi. Caminin girişinde bulunan yardım kutusunun kilidini zorlayan şüpheli şahıslar, o esnada araçla gelecek olan yakınını yol kenarında bekleyen Reşit Gir tarafından fark edildi. Şüpheliler, araçlarına binerek hızla olay yerinden uzaklaştı.

Reşit Gir'in ihbarı üzerine olay yerine polis ve bekçi ekipleri sevk edildi. Ekipler tarafından, olay yerinden kaçan şahısların tespit edilmesi ve yakalanması amacıyla çalışma başlatıldı.

Olayı görerek polis ihbar eden Reşit Gir ise "Çocuklar geldi, ben bekliyordum. Orayı bir zorladılar. Anlam veremedim niye zorladıklarına. Sonra etrafa bakınıp arabaya binip gittiler" dedi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA
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