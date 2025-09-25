Eskişehir'de Cinsel İstismar Şüphelisi Vatandaşlar Tarafından Yakalandı ve Tutuklandı - Son Dakika
Eskişehir'de Cinsel İstismar Şüphelisi Vatandaşlar Tarafından Yakalandı ve Tutuklandı

Eskişehir\'de Cinsel İstismar Şüphelisi Vatandaşlar Tarafından Yakalandı ve Tutuklandı
25.09.2025 23:29
Eskişehir'de 10 yaşındaki bir kız çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen A.H. isimli şahıs, vatandaşlar tarafından yakalandı. Olayın sosyal medyada paylaşılması ve polise ihbar edilmesi üzerine, İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınan şahıs, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Eskişehir'de bir kız çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu iddiası ile vatandaşlar tarafından yakalanan şahsın çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Odunpazarı ilçesi Büyükdere Mahallesi'nde 18 Eylül tarihinde 10 yaşında bir kız çocuğuna inşaat içerisinde cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen A.H. isimli şahıs, vatandaşlar tarafından yakalandı.

MAHALLELİLER YAKALADI, MAHKEME TUTUKLADI

Görüntülerin sosyal medyada paylaşılması ve durumun polise ihbar edilmesinin ardından şahıs İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından mahkemeye çıkarılan A.H. isimli şahsın tutuklanarak cezaevine gönderildiği öğrenildi.

Kaynak: İHA

Eskişehir, 3-sayfa, Hukuk, Son Dakika

19:19
