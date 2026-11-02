Eskişehir\'de Çocuk Şube, tekel bayileri ve kahvehanelerde tütün satışını denetledi

Eskişehir'de Çocuk Şube, tekel bayileri ve kahvehanelerde tütün satışını denetlediGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Eskişehir'de Çocuk Şube ekipleri, Emek Mahallesi Dilek Caddesi'ndeki tekel bayileri, tütün ürünleri satılan iş yerleri ve kahvehaneleri denetledi. İş yerlerinde yaş sınırı kontrol edilirken çocuklara tütün satışı incelendi ve herhangi bir olumsuzluğa rastlanmadı.
Eskişehir'de tekel bayileri, tütün ürünleri satışı yapılan iş yerleri ve kahvehaneler denetlendi.
İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde çocukların korunmasına yönelik uygulamalarını sürdürüyor. Bu kapsamda Emek Mahallesi Dilek Caddesi üzerindeki tekel bayileri, tütün ürünleri satışı yapılan iş yerleri ve kahvehaneler denetlendi. Ekiplerce iş yerlerinde yaş sınırı kontrolü yapılırken, özellikle çocuklara tütün ve tütün mamullerinin satışının yapılıp yapılmadığı incelendi.
Denetimlerde herhangi bir olumsuzluğa veya sıra dışı bir duruma rastlanmazken, çocukların zararlı alışkanlıklardan korunması amacıyla şehir genelindeki denetimlerin kararlılıkla devam edeceği öğrenildi.
Kaynak: İHA
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