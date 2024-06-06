Eskişehir Valiliği, Çocukların Dilendirilmesi ve Çalıştırılması Denetimleri Hakkında Bilgi Verdi - Son Dakika
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Eskişehir Valiliği, Çocukların Dilendirilmesi ve Çalıştırılması Denetimleri Hakkında Bilgi Verdi

Eskişehir Valiliği, mayıs ayında yapılan denetimler sonucunda çocukların dilendirilmesi ve çalıştırılmasına yönelik detaylı bilgiler paylaştı. Denetimler sonucunda tespit edilen çocuklar İl Çocuk Kabul Merkezine teslim edilirken, ailelerine hane ziyareti gerçekleştirilerek sosyal ve ekonomik destekleme sağlandı. Çocukları ikinci kez dilendiren bir aileye para cezası kesildi ve suç duyurusunda bulunuldu. Ayrıca çocukların sağlık taraması yapıldı ve eksik aşıları tamamlatıldı. Çocukların tekrar dilendirilmesi veya sokakta çalıştırılması halinde aileleri hakkında yasal işlem yapılacağı belirtildi.

06.06.2024 11:32
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Eskişehir Valiliği, çocukların dilendirilmesi ve çalıştırılmasına yönelik mayıs ayında yapılan denetimler hakkında detaylı bilgiler paylaştı.

Valilik Genel Emri ile Eskişehir genelinde çocukların sokakta çalıştırılması, dilendirilmesi ve dış çevrenin olumsuzluklarına maruz bırakılması; dilenerek duygu istismarı yapan kişilerden ve bu suça alet edilen çocuklardan vatandaşlarca; kağıt mendil, su, çiçek veya hizmet satın alınması, bu kişilere para verilmesi yasaklandı. Bu çerçevede, kolluk güçleri, zabıta birimleri ve Aile Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü bünyesinde kurulan denetim ekiplerince, il genelinde çeşitli denetimler yapıldığı bilgisi paylaşıldı.

Çocuklarını ikinci kez dilendiren aileye para cezası kesildi

Eskişehir Valiliği, 1-31 Mayıs 2024 tarihleri arasında yapılan denetimlere ilişkin detaylı bilgiler paylaştı. Denetimlerde, sokakta çalıştırılan veya dilendirilen 20 çocuğun tespit edilerek, İl Çocuk Kabul Merkezine teslim edildiği aktarıldı. Edinilen bilgiye göre, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'nün uzman meslek memurları ve pedagoglarca; bu çocukların ailelerine hane ziyareti gerçekleştirilerek gerekli inceleme çalışmasının yapıldığı, ayrıca kendilerine ve ailelerine uygun sosyal ve ekonomik destekleme modellerinden yararlandırılmaları sağlandı. Çocuk Koruma Kanunu'nun 5'inci maddesi hükümleri çerçevesinde 3 çocuk hakkında 'Eğitim Tedbiri' talep edildi. İl Çocuk Kabul Merkezi tarafından ihtarda bulunmak suretiyle çocukları kendilerine teslim edilen ailelerden, çocuklarını ikinci defa dilencilikte kullanan bir aileye idari para cezası kesildi. Ayrıca bu aileler hakkında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunuldu. Çocuklardan 3'ünün sağlık kuruluşlarında genel sağlık taramasından geçirildiği ve eksik aşılarının ise tamamlatıldığı aktarıldı.

Çocuklar tekrar dilendirilir veya sokakta çalıştırılırsa ailesi hakkında yasal işlem yapılacak

Yapılan açıklamada, diğer çocukların iş ve işlemleri devam ettiği bilgisi paylaşılırken, çocukların 17'sinin zorunlu eğitim çağında olduğu ve eğitim- öğretime devam etmeleri için İl Milli Eğitim Müdürlüğünce gerekli tedbirlerin alındığı belirtildi. Mayıs ayında vatandaşlar tarafından 112 Acil Çağrı Merkezi'ne, çocukların sokakta çalıştırıldığı ya da dilendirildiği yönünde, 12 arama yapıldığı ihbarında bulunulduğu ve kolluk birimlerinin süratle ihbarlar istikametinde olaylara müdahale ettiği ifade edildi. Çocuk Kabul Merkezince, gerekli tespitler yapıldıktan sonra çocukların 20'si ailelerine teslim edildi, ebeveynlerine ise yazılı ihtarda bulunularak çocukların tekrar dilendirilmesi ya da sokakta çalıştırılması halinde yasal işlem yapılacağı tebliğ edildi.

Eskişehir Valiliği tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı;

"Çocuklarımızın sokakta çalıştırılarak ya da dilencilikte kullanılarak istismar edilmelerinin önüne geçmek, duygu istismarı yoluyla dilencilik yapılarak toplumsal yardımlaşma duygusunun suistimal edilmesini önlemek amacıyla yürüttüğümüz bu çalışmalarda; gerek dilencilik yapıldığını, çocukların sokakta çalıştırıldığını veya dilendirildiğini görüp 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulunan vatandaşlarımıza, gerekse bu mücadelemizde duyarlılık gösterip bize destek olan halkımıza teşekkür ederiz." - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Eskişehir Valiliği, Çocukların Dilendirilmesi ve Çalıştırılması Denetimleri Hakkında Bilgi Verdi - Son Dakika

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