Eskişehir'de Darp Olayı Kavga Çıkardı

22.03.2026 14:19
Kadın, eşinden şikayetçi olmadı ama alkollü arkadaşları ambulans camını yumruklayarak kavgaya sebep oldu.

Eskişehir'de eşi tarafından darp edildiği öne sürülen kadının alkollü arkadaşları olay çıkardı. Kadın eşinden şikayetçi olmadığı için ambulansın camını yumruklayan alkollü kadın ve yanındaki kişi, yaralının yakınları ile cadde ortasında kavga etti. O anlar anbean kameraya yansıdı.

Olay, saat 01.30 sıralarında Ertuğrulgazi Mahallesi Çilem Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; mahalle sakini bir kadın, henüz bilinmeyen sebeple burnundan yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Küfürler savurarak ambulans camına yumruk attı

Bahse konu kadının arkadaşı olduğunu belirten bir kadın ve erkek ise ekiplere zorluk çıkardı. Alkollü olan şahıslar, kadını eşinin darp ettiğini öne sürdü. Ambulansta tedavi gören kadın ise, eşinin kendisine şiddet uygulamadığını ve şikayetçi olmadığını söyledi. Bunu duyan alkollü kadın, kendisinin şikayetçi olacağını ifade etti. Cep telefonuyla görüntü alan kadın, polis memuruyla konuşurken aniden küfürler savurmaya başlayıp, "Biz kurtardık lan seni" diyerek ambulansın camını yumrukladı. Şahıslara zor kullanmayan polis ekiplerinin soğukkanlı tutumu dikkat çekti.

Yaralı kadın hastaneye kaldırıldı

Durumdan haberdar olan yaralı kadının babası, oğlu ile birlikte olay yerine geldi. Ambulansa binen yaşlı adam, ne olduğunu kızına sordu. Tutarsız beyanlarda bulunan kadın, babasına durumu açıklayamadı. Sağlık ekiplerinin babayı ambulanstan indirmesinin ardından kadın, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis ekipleri de ambulansla birlikte olay yerinden ayrıldı.

İHA muhabiri kavganın arasında kaldı

Ekiplerin gitmesi sonrası yaralı kadının babası ve oğlu, kızlarının arkadaşı olduklarını belirten alkollü 2 şahıstan bilgi almaya çalıştı. Bu esnada taraflar arasında tartışma çıktı. Olayı görüntüleyen İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabiri, tarafları ayırmaya çalıştı. Tüm çabalara rağmen kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüştü.

Belinden çıkardığı şişe ile saldırdı

Alkollü erkek şahıs, belinden çıkardığı içki şişesini yaşlı adamın oğlunun kafasına doğru savurdu. Hedef aldığı kişinin kafasını sıyıran şişe, yerde kırıldı. Kavgayı gören mahalle sakinleri de alkollü şahsa saldırdı. Arkadaşının 3 kişi tarafından darp edildiğini görünce kavgaya dahil olmaya çalışan alkollü kadın ise, bir kişinin kendisini ittirmesi sonucu yere düştü. Panik dolu o anlar anbean kameraya yansıdı.

Damat, eşini darp ettiği yönündeki iddiaları reddetti

Tarafların ayrılmasının ardından olay yerine tekrardan polis ekipleri çağırıldı. İhbar üzerine gelen ekipler konuyla ilgili çalışma başlattı. Gözaltına alınan alkollü şahıslar, polis aracına bindirilirken ekiplere zor anlar yaşattı. Kafasını şişe sıyıran adam, sağlık kontrolü için hastane sevk edildi. Müracaatçı olan yaşlı adam ise, damadı ile birlikte Ertuğrulgazi Polis Merkez Amirliği'ne götürüldü. Damat, eşini darp ettiği yönündeki iddiaları reddetti. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

