Eskişehir'de Denetimlerde 198 Bin TL Ceza - Son Dakika
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Eskişehir'de Denetimlerde 198 Bin TL Ceza

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Eskişehir'de denetimlerdeki aykırılıklar nedeniyle 198 bin 650 TL ceza uygulandı.

Eskişehir'de Ticaret İl Müdürlüğü ekiplerinin son bir hafta içerisindeki denetimlerinde tespit edilen aykırılıklar için toplam 198 bin 650 TL idari para cezası uygulandı.

Eskişehir Valiliği'nin paylaştığı bilgiye göre, Ticaret İl Müdürlüğü denetim personellerinin il merkezinde ve ilçelerinde çalışmaları sürüyor. Bu çerçevede, 21-27 Ağustos 2026 tarihleri arasında denetimler yapıldı. Fiyat etiketi, kasa-raf uyuşmazlığı ve benzeri maddelerle ilgili olan 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun çerçevesinde, 66 firmada 3 bin 20 ürün denetlendi. Ekipler tarafından tespit edilen aykırılıklar için toplam 198 bin 650 TL idari para cezası uygulandı. Haksız fiyat artışıyla ilgili ise 11 firmada 55 kontrol edilirken, tutulan raporlar Ticaret Bakanlığı bünyesindeki Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu'na gönderildi.

Kaynak: İHA

Eskişehir, 3. Sayfa, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Eskişehir'de Denetimlerde 198 Bin TL Ceza - Son Dakika

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