Eskişehir'de denetimlerde aykırılıklara 166 bin 866 TL ceza uygulandı - Son Dakika
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Eskişehir'de denetimlerde aykırılıklara 166 bin 866 TL ceza uygulandı

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Eskişehir'de 16-22 Ekim 2026'da yapılan denetimlerde tespit edilen aykırılıklar için toplam 166 bin 866 TL idari para cezası uygulandı. Denetimlerde 52 firmada 2 bin 260 ürün incelenirken, haksız fiyat artışına ilişkin raporlar Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu'na gönderildi.

Eskişehir'de Ticaret İl Müdürlüğü ekiplerinin denetimlerinde tespit edilen aykırılıklar için toplam 166 bin 866 TL idari para cezası uygulandı.

Eskişehir Valiliği'nin paylaştığı bilgiye göre, Ticaret İl Müdürlüğü denetim personellerinin il merkezinde ve ilçelerinde çalışmaları sürüyor. Bu çerçevede, 16-22 Ekim 2026 tarihleri arasında denetimler yapıldı. Fiyat etiketi, kasa-raf uyuşmazlığı ve benzeri maddelerle ilgili olan 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun çerçevesinde, 52 firmada 2 bin 260 ürün denetlendi. Ekipler tarafından tespit edilen aykırılıklar için toplam 166 bin 866 TL idari para cezası uygulandı. Haksız fiyat artışıyla ilgili ise 17 firmada 85 ürün denetlenirken, tutulan raporlar Kanun kapsamında değerlendirilmek üzere Ticaret Bakanlığı bünyesindeki Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu'na gönderildi.

Kaynak: İHA
Eskişehir3. SayfaEkonomiGüncelSon Dakika

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SON DAKİKA: Eskişehir'de denetimlerde aykırılıklara 166 bin 866 TL ceza uygulandı - Son Dakika
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