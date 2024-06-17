Eskişehir'de Devrilen Söğüt Ağacı Tedirginlik Yarattı

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Eskişehir'de bir parkta devrilen söğüt ağacı şans eseri çevrenin boş olması sonucunda kimsenin üzerine düşmezken, tedirgin olan mahalleli muhtemel yaralanmalara karşı yetkililerin tedbir almasını istedi.

Yenikent Mahallesi'nde bulunan Öğretmenler Parkı'ndaki söğüt ağacı dün henüz bilinmeyen bir nedenle devrildi. Ağacın kökünden ayrılan büyük parça şans eseri bayramlaşan vatandaşların çevreyi boş bırakması sonucunda kimsenin üzerine gelmedi. Çocukların sıklıkta olduğu bölgede meydana gelen olay mahalleliyi ise tedirgin etti. Muhtemel yaralanmalara karşı endişeli olduğunu söyleyen vatandaşlar, yetkililerden ağaçların kontrol edilmesini istedi. Öte yandan, ağacın devrilmesinden birkaç saat sonra Odunpazarı Belediyesine bağlı ekiplerin konuyla ilgili çalışma yaptığı öğrenildi.

"Etrafın boş olması sayesinde büyük bir kaza önlendi"

Bölgede yaşayan vatandaşlardan birisi olan Yavuz Ünlü, "Bence artık ağaçların kontrol edilmesi gerekiyor. Demek ki bu ağaç yaşlanmış. Ayrıca parklar sürekli sulanıyor ve toprak gevşiyor. Mesela bazı ağaçlar çok su istemezler, aksi takdirde kururlar. Sulamada da mantık aranması lazım. Bu yaşanan olayda Kurban Bayramı nedeniyle etrafın boş olması sayesinde büyük bir kaza önlendi. Çevrede bir çocuk olabilir ve ağaç onun üzerine de devrilebilirdi. Dolayısıyla bu parkta özellikle söğüt ağaçlarının incelenmesi gerektiğini düşünüyorum" dedi. - ESKİŞEHİR