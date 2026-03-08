Eskişehir'de Dolandırıcı Yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Eskişehir'de Dolandırıcı Yakalandı

Eskişehir\'de Dolandırıcı Yakalandı
08.03.2026 22:08
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kendini polis olarak tanıtan dolandırıcı, 2 milyon TL'yi aşan altın ve para çaldı, tutuklandı.

Eskişehir'de kendisini polis-savcı olarak tanıtarak bir kişi yaklaşık 2 milyon 411 bin TL dolandıran şahıs, polis ekiplerince yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, 5-6 Mart tarihlerinde 2 farklı dolandırıcılık olayı meydana geldi. 5 Mart'ta gerçekleşen olayda; vatandaşa telefon ile ulaşarak emniyetten aradığını ve eve gelip arama yapacaklarını söyleyen şahsın toplam değeri yaklaşık 2 milyon TL olan 50 gram altın, 3 adet bilezik, 2 adet çeyrek altın, 125 gram altın, 6 adet çeyrek altın, 2 adet cumhuriyet altını ve 500 euro dolandırdığı tespit edildi. 6 Mart 2026 tarihinde gerçekleşen olayda ise; vatandaşa yine telefon ile ulaşarak emniyetten aradığını ve yaşlılara yardım ettiklerini, evde bulunan altınların fotoğrafını çekerek koruma altına alacaklarını ve geri iade edeceklerini söyleyen şahsın toplam değeri yaklaşık 411 bin 500 TL değerinde 4 adet çeyrek altın, 6 adet gram altın, 2 adet bilezik ve 400 dolar dolandırdığı belirlendi.

Polis ekiplerince yakalanan dolandırıcı tutuklandı

Kendisini polis-savcı olarak tanıtan nitelikli dolandırıcılık şüphelisinin yakalanmasına yönelik İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince çalışma yapıldı. Ekiplerin kapsamlı çalışmaları sonucunda, şüphelinin E.Y. isimli şahıs olduğu tespit edildi. İkametinde bin 200 Euro ve 33 bin 940 TL ele geçirilen E.Y.'nin sevk edildiği adli makamlarca tutuklandığı öğrenildi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

Dolandırıcılık, Dolandırıcı, Eskişehir, Güvenlik, 3. Sayfa, Ekonomi, Döviz, Polis, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Eskişehir'de Dolandırıcı Yakalandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Trump’ı çok zor günler bekliyor ABD’nin askeri kaybını İran açıkladı Trump'ı çok zor günler bekliyor! ABD'nin askeri kaybını İran açıkladı
İspanya Başbakanı Sanchez: Yalnız değil, öncüyüz İspanya Başbakanı Sanchez: Yalnız değil, öncüyüz!
Arne Slot itiraf etti: Liverpool’un Galatasaray korkusu Arne Slot itiraf etti: Liverpool'un Galatasaray korkusu
Londra’da yüzlerce kişiden İran protestosu Londra'da yüzlerce kişiden İran protestosu
Daha attığı imza bile kurumamıştı Sidiki Cherif’in değerinde inanılmaz artış Daha attığı imza bile kurumamıştı! Sidiki Cherif'in değerinde inanılmaz artış
Hamaney’in oğullarıyla ilgili dikkat çeken detay: O en yüksek liderdi ama... Hamaney'in oğullarıyla ilgili dikkat çeken detay: O en yüksek liderdi ama...

22:05
Kadıköy’de inanılmaz son Fenerbahçe, Samsunspor’u 905’te devirdi
Kadıköy'de inanılmaz son! Fenerbahçe, Samsunspor'u 90+5'te devirdi
21:32
Cem Yılmaz Madrid Havalimanı’nda yeni sevgilisiyle görüntülendi
Cem Yılmaz Madrid Havalimanı'nda yeni sevgilisiyle görüntülendi
20:52
ABD-İsrail’in İran’a saldırılarından sonra Irak’ın petrol üretimi yüzde 60 düştü
ABD-İsrail'in İran'a saldırılarından sonra Irak'ın petrol üretimi yüzde 60 düştü
20:21
Türkiye, KKTC’ye 6 adet F-16 konuşlandıracak
Türkiye, KKTC'ye 6 adet F-16 konuşlandıracak
19:59
Suudi Arabistan’da yerleşim alanına askeri mühimmat düştü 2 kişi öldü, 12 kişi yaralandı
Suudi Arabistan'da yerleşim alanına askeri mühimmat düştü! 2 kişi öldü, 12 kişi yaralandı
19:58
İran’ın İsfahan şehrinde radyasyon tesisi vuruldu
İran'ın İsfahan şehrinde radyasyon tesisi vuruldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.03.2026 22:09:23. #.0.4#
SON DAKİKA: Eskişehir'de Dolandırıcı Yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.