Eskişehir\'de Dolandırıcılara Operasyon

Eskişehir'de sahte kimlik ile arsa satan ve dublör kullanarak banka hesabı açarak mağdurları 10 milyon TL zarara uğratan 2'si halen tutuklu olan 9 şüpheli yakalanırken, zanlıların 7'si adliyeye sevk edildi.

Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğünce nitelikli dolandırıcılık, belgede sahtecilik olayı ile ilgili çalışma yapıldı. Yapılan çalışmada; sahte kimlik ile arsa tapusu sattığı tespit edilen şüphelilerin, arsa sahipleri adına sahte kimlik oluşturdukları, kullandıkları dublör vasıtasıyla da bankalardan sahte hesaplar açtıkları daha sonra sahte kimlik kullanan dublörün müştekiler ile buluşarak bahse konu arsayı satmaya çalıştığı tespit edildi. Ekiplerce tapu müdürlüğünde işlemler devam ederken para alışverişini gerçekleştirdikleri, müştekileri bu şekilde 10 milyon TL zarara uğrattıkları anlaşılan 2'si tutuklu 9 şüpheli belirlendi. Gözaltına alınan 7 şüpheli işlemleri için adliyeye sevk edildi. - ESKİŞEHİR