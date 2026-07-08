Eskişehir'de E-Scooter Denetimleri Artıyor - Son Dakika
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Eskişehir'de E-Scooter Denetimleri Artıyor

08.07.2026 17:23
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Eskişehir Trafik Müdürlüğü, e-scooter sürücülerine kurallar hatırlatarak denetimleri sıkılaştıracak.

Eskişehir Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü, kent genelinde kullanımı her geçen gün artan e-scooter sürücülerinin uyması gereken hayati kuralları hatırlatarak denetimlerin sıkılaştırılacağını duyurdu.

Eskişehir Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü, şehir içi ulaşımda yaygın olarak tercih edilen elektrikli scooter (e-scooter) kullanımıyla ilgili artan güvenlik risklerine karşı harekete geçti. Vatandaşların can ve mal güvenliğini korumak amacıyla bir bilgilendirme kılavuzu yayımlayan emniyet güçleri, kurallara uymayan sürücülere yönelik cezai işlem uygulanacağını bildirdi.

Yaş ve yolcu sınırına sıkı takip

Yayımlanan kurallara göre, e-scooter sürücülerinin en az 16 yaşında olması zorunluluğu bulunuyor. Sürücü dışında kesinlikle yolcu taşınamayacağı belirtilirken, araçların sadece 1 kişi tarafından kullanılması gerektiği vurgulandı. Ayrıca, sırtta taşınabilen eşyalar haricinde e-scooter ile yük taşınması da yasaklandı.

Hız sınırı 25 kilometre

Trafik akışını ve yaya güvenliğini tehlikeye atmamak adına e-scooterların hızının saatte 25 kilometreyi geçmemesi gerekiyor. Trafikte ikiden fazla e-scooterın taşıt yolunda yan yana sürülmesi yasaklanırken; otoyol, şehirler arası karayolları ve azami hız sınırı 50 km/s üzerindeki yollarda e-scooter kullanımına izin verilmeyeceği aktarıldı.

Yaya yollarında sürmek yasak

Eskişehir Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü, e-scooterların kesinlikle yaya yollarında sürülmemesi gerektiğinin altını çizdi. Başka bir araca bağlanarak, asılıp tutunarak sürüş yapmanın büyük tehlike arz ettiği belirtilen açıklamada; akrobatik hareketler yapmaktan kaçınılması ve işaret verme durumları dışında tek elle sürüş yapılmaması gerektiği ifade edildi. Scooterların park edilirken ise yayaları, engellileri veya hareket kısıtı olan kişileri engellemeyecek şekilde bırakılması zorunlu kılındı.

Donanım eksikliği olan scooterlara izin verilmeyecek

Güvenli bir sürüş için e-scooterlarda bulunması gereken teknik şartlar da tek tek sıralandı. Buna göre araçlarda;

Etkili bir fren mekanizması, önde beyaz ışık verecek ve en az 20 metre önü aydınlatabilecek far, arkada kırmızı renkte ışık veren bir lamba ve kırmızı reflektör, 30 metreden duyulabilecek ses çıkartan zil, korna vb. ses aleti bulunması zorunlu olacak.

Yetkililer ayrıca, e-scooter kullanıcılarının akşam karanlığında görünürlüklerini artırmak amacıyla reflektif yelek ve benzeri kıyafetler giymesinin şart olduğunu hatırlatarak, sürücülerin hem kendi can güvenlikleri hem de trafiğin düzeni için bu kurallara harfiyen uyması gerektiğini, kuralları ihlal edenlere yönelik cezai yaptırımların kararlılıkla uygulanacağını belirtti. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3. Sayfa Eskişehir'de E-Scooter Denetimleri Artıyor - Son Dakika

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