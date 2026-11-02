Eskişehir'de ekim boyunca süren uygulamalarda aranan 582 kişi yakalandı

Eskişehir'de polis ve jandarma ekiplerince ekim ayı boyunca yürütülen denetimlerde, çeşitli suçlardan aranan toplam 582 şahıs yakalandı.

Eskişehir Valiliği koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından 1-31 Ekim 2026 tarihleri arasında aranan şahıslara yönelik il genelinde geniş çaplı çalışma gerçekleştirildi. Toplam 794 farklı uygulama noktasında bin 978 personelin katılımıyla yapılan denetimlerde, haklarında arama kaydı bulunan 582 kişi yakalanarak adli mercilere sevk edildi.

Yakalanan şahıslardan 146'sının 5 yıla kadar, 29'unun 5 ila 10 yıl arası, 9'unun ise 10 yıl ve üzeri kesinleşmiş hapis cezasıyla arandığı tespit edildi. Denetimlerde ayrıca çeşitli suçlardan aranan 398 şahıs da yakalanarak hakkında gerekli yasal işlemler yapıldı.