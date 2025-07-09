Eskişehir\'de Ekin Tarlasında Yangın

Eskişehir'in kırsal kesimlerinde bulunan bir ekin tarlasında henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı.

Yangın, Odunpazarı İlçesi'ne bağlı kırsal Kıravdan Mahallesi'nde bulunan ekin tarlasında çıktı. Çiftçiler, traktörlerine taktıkları pulluklar ile araziyi sürerek alevin yayılmasını engellemeye çalışıyor. Ayrıca mahalle halkı yangının büyümesinden endişe duyuyor. - ESKİŞEHİR