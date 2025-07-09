Eskişehir'in kırsal kesimlerinde bulunan bir ekin tarlasında henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı.
Yangın, Odunpazarı İlçesi'ne bağlı kırsal Kıravdan Mahallesi'nde bulunan ekin tarlasında çıktı. Çiftçiler, traktörlerine taktıkları pulluklar ile araziyi sürerek alevin yayılmasını engellemeye çalışıyor. Ayrıca mahalle halkı yangının büyümesinden endişe duyuyor. - ESKİŞEHİR
Son Dakika › 3.Sayfa › Eskişehir'de Ekin Tarlasında Yangın - Son Dakika
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