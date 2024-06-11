Eskişehir'de El Freni Çekilmeyen Taksinin Sürücüyü Altına Alması - Son Dakika
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Eskişehir'de El Freni Çekilmeyen Taksinin Sürücüyü Altına Alması

Eskişehir'de el frenini çekmeyen bir ticari taksi, kayarak sürücüsünü altına aldı. Olay anı güvenlik kamerasına yansıdı. Çevredeki insanlar yardıma koşarken, itfaiye tarafından kurtarılan sürücü hastaneye kaldırıldı.

11.06.2024 09:53
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Eskişehir'de el frenini çekmediği için kaymaya başlayan taksisini durdurmaya çalışırken aracının altında kalan sürücünün yaraladığı olaya dair güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde taksinin sürücünün üzerinden geçtiği ve çevredekilerin yardıma koştuğu görülüyor.

Olay, geçtiğimiz Cuma akşamı, Odunpazarı ilçesi Büyükdere Mahallesinde Adaklı Sokak üzerinde meydan geldi. İddiaya göre 26 T0 469 plakalı ticari taksinin sürücüsü K.D.'nin el frenini çekmeyerek markete girdi. Aracının kaydığını gören sürücü taksiyi durdurmak isterken otomobilin altında kalarak yaralandı. Yaralı itfaiyenin titiz çalışması sonucu araç altından çıkarılarak hastaneye kaldırıldı.

Kayan aracın sürücüsünü altına aldığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı

Olaya ait güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde yokuş aşağı ivmelenerek hızlanan aracını durdurmak isteyen taksici çabası görünüyor. Aracın önüne geçerek durdurmaya çalışan sürücüyü, kendi taksisi kısa bir süre sonra altına alıyor. Yine aynı görüntülerde çevredeki insanların taksiciye yardım etmek için koşuşturduğu ve panik anı göze çarpıyor. Çevrede kafelerin ve kalabalığın olduğu düşünüldüğünde, olayın şans eser ucuz atlatıldığı net bir şekilde anlaşılıyor.

"Durdurmaya çalışırken, taksi sürücüyü altına almış"

Taksicinin girmeye çalıştığı işletmeye o gece yeğeninin baktığını söyleyen Hüseyin Gazi Can, olayı İhlas Haber Ajansı muhabirine şöyle anlattı:

"Taksici dükkanın önünde duruyor, el freni çekmemiş. Dükkana girmeye çalışırken, arabanın kaydığını görüyor. Aracı durdurmaya çalışırken, taksi sürücüyü altına almış. Aşağıdaki kafe sahipleri, insanlar yardımına koşuyor, tabii itfaiye kurtarmış." - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Eskişehir'de El Freni Çekilmeyen Taksinin Sürücüyü Altına Alması - Son Dakika

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