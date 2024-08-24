Eskişehir'de Emniyet Müdürlüğü ekipleri 658 kişiyi sorguladı

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Eskişehir'de İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gece saatlerinde yapılan denetimlerde 658 şahıs sorgulandı.

Eskişehir'de İl Emniyet Müdürlüğü' bağlı Odunpazarı İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Tepebaşı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince farklı tarihlerde 4 adet çalışma yapıldı. Çalışmalar yaya devriyeleri tarafından; Millet Bahçesi, Dede Korkut Parkı, Kanlıkavak Parkı, Eti, Anıt, Tombakzade parklarının yanı sıra 44 park ile bahçe ve Eskişehir Yeni Atatürk Stadyumu çevresinde yapıldı. Gece saatlerinde icra edilen çalışmışlarda toplamda 658 şahıs sorgulandı. - ESKİŞEHİR