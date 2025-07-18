Eskişehir'de Eski Sevgili Tutuklandı

Eskişehir'de eski sevgilisi 4 çocuk annesi kadını öldürdüğü şüphesiyle kaçtığı Sakarya'da yakalanan eski sevgilisi, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Olay, Tepebaşı Güllük Mahallesi Havlucu Sokak'taki 3 katlı bir apartmanda dün sabaha karşı meydana geldi. 1'i engelli 4 çocuk annesi yabancı uyruklu S.S.K., engelli çocuğuyla yaşadığı evde, eski sevgilisi A.S. tarafından bıçaklanarak vahşice öldürüldü. Sakarya'da yakalanan şüpheli, sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.
Eski sevgili tutuklandı
Şüpheli, Cumhuriyet Başsavcılığınca alınan ifadesinin ardından "Kadına Karşı Kasten Öldürme, Tasarlayarak Canavarca Hisle veya Eziyet Çektirerek Öldürme" suçu kapsamında tutuklama talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi. A.S. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ESKİŞEHİR
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