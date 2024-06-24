Eskişehir'de eski sevgilisini bıçaklayan şahsın davası ertelendi - Son Dakika
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Eskişehir'de eski sevgilisini bıçaklayan şahsın davası ertelendi

Eskişehir'de geçtiğimiz yıl yaşanan olayda eski sevgilisini sokak ortasında 15 yerinden bıçaklayan şahsın davası, 18 Eylül'e ertelendi. Spor eğitmeni Gamze C.'nin saldırı sonucu yaralandığı olayda, tutuklu sanık Fatih D. hakkında 14 yıldan 24 yıla kadar hapis cezası talep ediliyor.

24.06.2024 18:17
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Eskişehir'de eski sevgilisini sokak ortasında 15 yerinden bıçaklayan şahsın 24 yıla kadar hapis cezası talebiyle yargılandığı dava 18 Eylül'e ertelendi.

Geçtiğimiz yıl haziran ayında Tepebaşı ilçesi Hoşnudiye Mahallesi Sağın Sokak'ta meydana gelen olayda spor eğitmeni Gamze C., arkadaşı ile yürüdüğü esnada arkasından koşarak gelen 3 ay önce ayrıldığı eski sevgilisi Fatih D.'nin bıçaklı saldırısına uğradı. Olayda vücudunun çeşitli yerlerine aldığı 15 bıçak darbesiyle yaralanan Gamze C., Eskişehir Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Olayın ardından kaçan ve polis ekiplerinin çalışmaları sonucunda yakalanan eski sevgili, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

Eskişehir 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada, hazırlanan iddianame ile tutuklu sanık Fatih D. hakkında 14 yıldan 24 yıla kadar hapis talep edilmişti. Davanın bugün görülen celsesinde mahkeme heyeti, cumhuriyet savcısının mütalaayı hazırlaması için zaman vererek, duruşmayı 18 Eylül'e erteledi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Eskişehir'de eski sevgilisini bıçaklayan şahsın davası ertelendi - Son Dakika

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