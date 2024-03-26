Eskişehir\'de Evden Hırsızlık Şüphelisi Yakalandı

Büyükçekmece'de Şehit Polis Memurunun Yargılaması Başladı

Büyükçekmece'de kendisine yardım etmek için gelen polis memuru Cihat Ermiş'i şehit eden Muhammet Berke Çorak'ın yargılanmasına başlandı. Duruşma öncesi yaşanan tartışma sonucunda adliye içinde bir grup polis memuruna saldırarak yaralanmasına neden oldu. Yaralanan polis memuru hastaneye kaldırılırken 4 kişi gözaltına alındı.