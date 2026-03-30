Eskişehir'de Feci Kaza: 1 Ölü, 2 Yaralı - Son Dakika
30.03.2026 19:36
Eskişehir'de kontrolden çıkan tır, otomobili altına alarak 1 kişinin ölümüne, 2 kişinin yaralanmasına neden oldu.

Eskişehir'de kontrolden çıkan tırın otomobili altına aldığı trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybederken, 1'i ağır 2 kişi yaralandı. Kaza anı, araç içi kamerasına yansıdı.

Kaza, saat 17.00 sıralarında Eskişehir- Seyitgazi Karayolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, yağmurun etkisiyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan tır, karşı şeride geçerek Zafer Çivi (48) idaresindeki 03 AK 218 plakalı otomobili altına aldı. Tırın altında ezilen otomobilin sürücüsü ile yolcu Ela Can Çivi (18) yaralanırken, Kezban Çivi (43) hayatını kaybetti. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda jandarma, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Otomobil içerisinde sıkışan ölü ve yaralılar, itfaiye ekiplerince çıkarıldı. Ambulansla Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Ela Can Çivi'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Vefat eden Kezban Çivi'nin cenazesi de ESOGÜ Tıp Fakültesi Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kaza anı arkadan gelen başka bir otomobilin araç içi kamerasına anbean yansırken, jandarma ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

