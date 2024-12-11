Eskişehir'de Feci Kaza: 4 Ölü, 2 Yaralı - Son Dakika
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Eskişehir'de Feci Kaza: 4 Ölü, 2 Yaralı

Eskişehir'de iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu 4 kişi hayatını kaybetti, 2 yaralandı.

11.12.2024 00:28
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Eskişehir'de feci kaza... İki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 4 ölü, 2 yaralı

ESKİŞEHİR - Eskişehir'de iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Kaza, Eskişehir-Afyonkarahisar karayolu Seyitgazi ilçesi Karaören Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Ömer Çetin idaresindeki 48 K 0089 plakalı otomobil ile karşı yönden gelen Nermin Demir idaresindeki 34 EMH 730 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda jandarma, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Ekipler tarafından yapılan incelemede, her iki araç sürücüsünün ve Ömer Çetin'in kullandığı otomobilde yolcu olarak bulunan Ummuhan Çetin'in ve Ramazan Koçak'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Diğer otomobilde yolcu olarak bulunan U.Z.D. ve İ.D. ise yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Ölenlerin cenazeleri otopsi işlemleri içine Eskişehir Şehir Hastanesi morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Eskişehir'de Feci Kaza: 4 Ölü, 2 Yaralı - Son Dakika

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