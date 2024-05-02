Eskişehir'de fuhuş operasyonu: 7 şüpheli adliyeye sevk edildi - Son Dakika
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Eskişehir'de fuhuş operasyonu: 7 şüpheli adliyeye sevk edildi

Eskişehir\'de fuhuş operasyonu: 7 şüpheli adliyeye sevk edildi

Eskişehir merkezli olarak fuhuşa teşvik, aracılık, zorlama veya yer temini suçlarını engellemeye yönelik yapılan operasyonda 7 şüpheli yakalanarak adliyeye sevk edildi. Eskişehir ve Ankara'da eşzamanlı gerçekleştirilen operasyonlarda şüpheliler gözaltına alındı ve yapılan aramalarda 1 araca el konuldu.

02.05.2024 11:09
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Eskişehir merkezli, fuhuşa teşvik, aracılık, zorlama veya yer temini suçlarını engellemeye yönelik yapılan operasyonda 7 şüpheli yakalanarak adliyeye sevk edildi.

Edinilen bilgiye göre, Eskişehir genelinde meydana gelen fuhuşa teşvik, aracılık, zorlama veya yer temini suçlarını engellemeye yönelik Asayiş Şube Müdürlüğü tarafından çalışma yapıldı. Yapılan çalışmalar kapsamında farklı tarihlerde Eskişehir ve Ankara'da eşzamanlı operasyon yapıldı. Operasyonlarda şüpheli şahıslar, Ö.E., A.E.A., G.B., B.K., F.K., Ç.E.S. ve B.K. isimli şüpheli şahıslar yakalanıp gözaltına alındı. Ankara'da yakalanan şüpheliler Eskişehir'e getirildi. Polis ekiplerince dosya kapsamında 6 adreste arama yapılırken, 1 araca el koyuldu. Şüpheliler işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Eskişehir'de fuhuş operasyonu: 7 şüpheli adliyeye sevk edildi - Son Dakika

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