Eskişehir'de Gerçekleşen Operasyonda Çok Sayıda Ruhsatsız Silah ve Bıçak Ele Geçirildi

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Eskişehir'de polis ekiplerince gerçekleştirilen çalışmalar sonucunda birçok ruhsatsız silah ve bıçak ele geçirilirken, gerçekleşen 16 olayda 19 şüpheliye işlem uygulandı.

Edinilen bilgiye göre, Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince halkın huzur ve güvenliğini sağlamak amacıyla çalışma yapıldı. Ateşli silah ve bıçaklar hakkındaki kanun ve kabahatler kanunu çerçevesinde 20-26 Haziran tarihleri arasında gerçekleştirilen çalışmalar neticesinde, 7 ruhsatsız tabanca ve tabancaya ait şarjörler, 2 av tüfeği ve 16 kartuş, 1 pompalı tüfek, 6 bıçak, 1 satır, 1 muşta ile 219 fişek ele geçirildi. Gerçekleşen 16 olayda 19 şüpheliye işlem uygulandığı öğrenildi. - ESKİŞEHİR