Eskişehir'de Gıda Denetiminde 872 Bin TL Ceza - Son Dakika
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Eskişehir'de Gıda Denetiminde 872 Bin TL Ceza

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Eskişehir'de haftalık gıda denetimlerinde 872 bin TL ceza kesildi, 5 idari yaptırım uygulandı.

Eskişehir'de son 1 hafta içerisinde gerçekleştirilen gıda ve yem denetimleri sonucunda toplam 872 bin 88 TL ceza yazıldı.

Eskişehir Valiliği, 'Tüketici Sağlığının Korunması ve Güvenilir Gıda Arzı Haftalık Denetim Raporu'nu yayınladı. Paylaşılan bilgiye göre, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'ne bağlı Gıda ve Yem Şube Müdürlüğü ekiplerince 06 - 12 Ağustos 2026 tarihleri arasında çalışma yapıldı. Ekiplerce 289 risk esaslı gıda ve yem işletme denetimi, 11 numune alımı, 55 ithalat ile 135 ihracat işlemleri gerçekleştirildi. Denetimler sonucunda toplam 5 idari yaptırım uygulanırken, 872 bin 088 TL ceza yazıldığı, 2 imha ve 2 toplatma kararı alındığı belirtildi.

Kaynak: İHA

Eskişehir, 3. Sayfa, Ceza, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Eskişehir'de Gıda Denetiminde 872 Bin TL Ceza - Son Dakika

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SON DAKİKA: Eskişehir'de Gıda Denetiminde 872 Bin TL Ceza - Son Dakika
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