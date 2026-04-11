Eskişehir'de Güvenlik Tedbirleri Alındı

Eskişehir'de oynanacak Ankara Demirspor- Bursaspor alınacak güvenlik tedbirleri duyuruldu.

TFF. 2. Lig'de mücadele eden Ankara Demirspor - Bursaspor, 12 Nisan 2026 (Pazar) günü saat 15.00'da sahaya çıkacak. İl dışından müsabakayı izlemeye gelen taraftarların otobüsleri ve özel araçları ile stadyum çevresinde trafik yoğunluğu oluşturması beklenirken, güvenliğin sağlanması amacıyla tedbirler alındı. İl Emniyet Müdürlüğü yetkililerince konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Ulusal Egemenlik Bulvarı, Ziraat Caddesi, Özerdinç sokak, Meydan ve Fuar Sokak zaman zaman trafiğe kapatılarak araç parkına izin verilmeyecektir. Maç saati öncesi ve sonrasında trafiğe kapatılacak olan cadde ve sokakları kullanmak isteyen vatandaşlarımızın alternatif güzergahları kullanmaları, trafik işaret ve işaretçilerine riayet etmeleri gerekmektedir. Tüm uyarılara rağmen park edilen araçlar güvenlik nedeniyle çekici marifetiyle çektirilerek muhafaza altına alınacaktır. Vatandaşlarımızın uyarıları dikkate almaları önemle rica olunur" denildi. - ESKİŞEHİR