Eskişehir'de hafif ticari araç devrildi, 4'ü aynı araçta 5 kişi yaralandı - Son Dakika
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Eskişehir'de hafif ticari araç devrildi, 4'ü aynı araçta 5 kişi yaralandı

Eskişehir\'de hafif ticari araç devrildi, 4\'ü aynı araçta 5 kişi yaralandı
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Eskişehir Odunpazarı'nda SUV tipi araç ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada hafif ticari araç devrildi. Kazada SUV'deki 4 kişi ile hafif ticari aracın sürücüsü olmak üzere 5 kişi hafif yaralandı.

Eskişehir'de SUV tipi araç ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Kaza, Odunpazarı ilçesine bağlı 75. Yıl Mahallesi Teknoloji Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, İ.B. idaresindeki 35 BJF 353 plakalı SUV tipi araç ile M.Ç. yönetimindeki 26 AIP 164 plakalı hafif ticari araç henüz bilinmeyen bir nedenle çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle savrulan hafif ticari araç devrilerek yan yattı. Kazada, SUV araçta bulunan 4 kişi ile hafif ticari aracın sürücüsü M.Ç. olmak üzere toplam 5 kişi hafif şekilde yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından tedbir amaçlı çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İHA

Odunpazarı, Eskişehir, 3. Sayfa, Kaza, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Eskişehir'de hafif ticari araç devrildi, 4'ü aynı araçta 5 kişi yaralandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Eskişehir'de hafif ticari araç devrildi, 4'ü aynı araçta 5 kişi yaralandı - Son Dakika
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