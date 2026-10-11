Eskişehir\'de hafif ticari araç otomobille çarpıştı, yaralanan olmadı, maddi hasar oluştu

Eskişehir'de hafif ticari araç otomobille çarpıştı, yaralanan olmadı, maddi hasar oluştuGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Eskişehir'de Aşağı Söğütönü Mahallesi'ndeki 1578. Cadde'de hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı. Kazada yaralanan olmadı, her iki araçta maddi hasar oluştu ve polis inceleme başlattı.
Eskişehir'de hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada yaralanan olmazken, araçlarda maddi hasar oluştu.
Kaza, Aşağı Söğütönü Mahallesi 1578. Cadde üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; 06 CFA 855 plakalı hafif ticari araç ile 06 KLT 35 plakalı otomobil, henüz bilinmeyen bir nedenle çarpıştı. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemelerde kazada şans eseri yaralanan olmadığı tespit edilirken, her iki araçta da maddi hasar meydana geldiği belirlendi.
Ekipler olayla ilgili inceleme başlattı.
Kaynak: İHA
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