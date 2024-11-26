Eskişehir\'de Hapis Cezası Olan Firari Yakalandı

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Eskişehir'de polis ekiplerince yapılan geniş çaplı denetimlerde, 6 bin 807 kişi ile 171 araç kontrol edilirken, 17 yıl 28 ay hapis cezası bulunan firari şahıs yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, Odunpazarı ve Tepebaşı emniyet müdürlüklerine bağlı ekiler tarafından kent merkezinde denetim gerçekleştirildi. Denetimlerde, 5 bin 906 şahıs ile 38 araç kontrol edildi. Kusurlu bulunan 1 sürücüye işlem yapılırken, hırsızlık suçundan 17 yıl 28 ay hapis cezası bulanan İ.D. isimli şahıs yakalandı.

Ayrıca İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince kız öğrenci yurtlarının çevresinde denetim gerçekleştirildi. Denetimlerde, 901 şahıs ve 133 araç kontrol edildi. - ESKİŞEHİR