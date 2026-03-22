Eskişehir\'de Hatalı Dönüş Kazası

Eskişehir'de hatalı dönüş yapan bir araca çarpan otomobilin refüje çıktığı kaza, maddi hasarla atlatıldı.

Kaza, saat 14.30 sıralarında Orhangazi Mahallesi D230 kara yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, S.Ü. (45) isimli şahsın idaresinde Kütahya istikametine doğru seyir halinde olan 67 AAR 191 plakalı otomobil, U dönüşünün yasak olduğu yerden dönüş yaptı. Eskişehir istikametine doğru ilerleyen Y.A. (26) idaresindeki 34 CBG 833 plakalı otomobil ise, dönüş yapan araca çarptı. Yaşanan çarpışmanın etkisiyle her iki araç da savrulurken, 34 CBG 833 plakalı otomobil refüje çıktı. Hava yastıkları açılan otomobil, karşı şeride geçmekten son anda kurtuldu.

Ölümden dönen yolcular şok yaşadı

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazanın şiddetiyle araç içerisinde başını vuran ve şok yaşayan yolcular, sağlık ekiplerinin tedavi teklifini kabul etmedi. Kullanılamayacak duruma gelen araçlar, çekici yardımıyla götürüldü.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - ESKİŞEHİR