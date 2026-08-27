Eskişehir'de Hırsız Tutuklandı - Son Dakika
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Eskişehir'de Hırsız Tutuklandı

Eskişehir\'de Hırsız Tutuklandı
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Eskişehir'de 100 bin TL değerinde eşya çalan hırsız tutuklandı, çalıntı kapı alan iş yeri sahibine işlem yapıldı.

Eskişehir'de evden ve iş yerinden kapıdan matkaba kadar toplamda 100 bin TL değeri olduğu öngörülen eşya çalan şüpheli tutuklandı. Şüpheliden çalıntı kapı alan iş yeri sahibine de işlem yapıldı.

Odunpazarı ilçesinde 21 ve 22 ağustos tarihleri aralıklarında gerçekleşen 2 farklı iş yerinden, kurumdan ve evden hırsızlık olaylarıyla ile ilgili Asayiş Şube Müdürlüğünce çalışma yapıldı. Çalışmalar neticesinde olayda iş yerine tavan sacı açılıp girilerek bakır kablolar çalındığı, toplam maddi değerinin 50 bin TL olduğu değerlendirildi. Olayda bir ikamette gerçekleştirilen hırsızlıkta; 3 adet kablo, 1 adet matkap, 5 adet valiz, 3 adet ahşap kapının çalındığı, eşyaların değerinin 50 bin TL olduğu değerlendirildi. Hırsızlık anı güvenlik kamerasına yansıdı. 2 farklı olayın şüphelisi A.İ. isimli şahıs bugün polis ekiplerince yakalandı. İşlemlerin ardından adli mercilere sevk edilen şüpheli tutuklandı.

Ayrıca çalınan 1 kapının Ö.S. isimli bir iş yeri sahibi tarafından alındığı polis ekiplerince tespit edilirken suç eşyasının satın alınması veya kabul edilmesinden gerekli adli işlemler başlatıldı.

Kaynak: İHA

Eskişehir, 3. Sayfa, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Eskişehir'de Hırsız Tutuklandı - Son Dakika

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