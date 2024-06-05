Eskişehir'de Hırsızlık ve Dolandırıcılık Olaylarına Karşı Vatandaşlara Broşür Dağıtıldı - Son Dakika
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Eskişehir'de Hırsızlık ve Dolandırıcılık Olaylarına Karşı Vatandaşlara Broşür Dağıtıldı

Eskişehir'de polis ekipleri, hırsızlık ve dolandırıcılık olaylarının engellenmesi amacıyla vatandaşlara broşür dağıttı. İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, Işıklar ve Şeker mahallelerinin muhtarlarına ziyaret gerçekleştirerek, 50 vatandaşa hırsızlık, dolandırıcılık ve KADES uygulaması hakkında bilgilendirme yaptı. Ayrıca 40 adet broşür de dağıtıldı.

05.06.2024 12:58
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Eskişehir'de polis ekipleri tarafından hırsızlık ve dolandırıcılık olaylarının engellemesi amacıyla vatandaşlara broşür dağıtıldı.

Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekiplerince ev ve işyerlerinden gerçekleşen hırsızlıklar ile dolandırıcılıklar hakkında Işıklar ve Şeker mahallelerinin muhtarlarına ziyaret gerçekleştirildi. Şeker Mahallesi muhtarlığının yanında bulunan parkta, polis ekiplerince 50 vatandaşa ikametten hırsızlık, dolandırıcılık ve KADES uygulaması hakkında bilgilendirme yapıldı. Ayrıca ekipler tarafından 'Hırsızlık olaylarına karşı basit güvenlik tedbirleri' ve 'Dolandırıcılık olaylarına karşı basit güvenlik tedbirleri' içerikli 40 adet broşür dağıtıldı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Eskişehir'de Hırsızlık ve Dolandırıcılık Olaylarına Karşı Vatandaşlara Broşür Dağıtıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Eskişehir'de Hırsızlık ve Dolandırıcılık Olaylarına Karşı Vatandaşlara Broşür Dağıtıldı - Son Dakika
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