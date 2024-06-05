Eskişehir'de Hırsızlık ve Dolandırıcılık Olaylarına Karşı Vatandaşlara Broşür Dağıtıldı

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Eskişehir'de polis ekipleri tarafından hırsızlık ve dolandırıcılık olaylarının engellemesi amacıyla vatandaşlara broşür dağıtıldı.

Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekiplerince ev ve işyerlerinden gerçekleşen hırsızlıklar ile dolandırıcılıklar hakkında Işıklar ve Şeker mahallelerinin muhtarlarına ziyaret gerçekleştirildi. Şeker Mahallesi muhtarlığının yanında bulunan parkta, polis ekiplerince 50 vatandaşa ikametten hırsızlık, dolandırıcılık ve KADES uygulaması hakkında bilgilendirme yapıldı. Ayrıca ekipler tarafından 'Hırsızlık olaylarına karşı basit güvenlik tedbirleri' ve 'Dolandırıcılık olaylarına karşı basit güvenlik tedbirleri' içerikli 40 adet broşür dağıtıldı. - ESKİŞEHİR