Eskişehir Emniyet Müdürlüğü ekiplerince hırsızlık yaptığı esnada yakalanan şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Tepebaşı İlçesinde bir iş yerine Hırsızlık girişiminde bulunan ve ismi polis ekiplerince M.D. olduğu belirlenen şüpheli Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince suçüstü yakalandı. Yapılan aramalarda şüpheliden; 1 yazar kasa, 1 kar maskesi, 1 demir sac kesme makası, 1 yan keski, 1 levye, 1 laptop, 1 elektronik tablet, 6 bin TL para ele geçirildi. Yapılan çalışmalarda şüphelinin Tepebaşı ilçesinde meydana gelen 4 farklı hırsızlık olayını da gerçekleştirdiği tespit edildi. Ekiplerce gözaltına alınan şüpheli işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanıp cezaevine gönderildi. Polis ekipleri şüphelin çaldığı malzemelerin büyük bir bölümünü ise sahiplerine teslim etti. - ESKİŞEHİR
Son Dakika › 3.Sayfa › Eskişehir'de Hırsızlık Yapan Şüpheli Tutuklandı - Son Dakika
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüttükleri belirlenen 12 şüpheli gözaltına alındı.
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde dün sabah saatlerinde başlayan şiddetli yağışlar, sel felaketine neden oldu. Sel suları bir otomobili dereye sürüklerken, Siverek-Viranşehir kara yolu ve bazı kırsal mahalleler sular altında kaldı. Öğretmen ve öğrenci servisleri okullarına ulaşamazken, kırsal bölgelerde onlarca ev sular altında kaldı.
Kütahya'nın Osmangazi Mahallesi Mimar Sinan Caddesi üzerinde meydana gelen trafik kazasında, seyir halindeki bir otomobil sulama kanalına devrildi. Kazada araç sürücüsü yaralandı ve olay yerine gelen itfaiye ve sağlık ekipleri tarafından müdahale edildi. Araçta maddi hasar meydana geldi.
Zonguldak'ta ailesinin kayıp ihbarında bulunduğu Afgan işçinin cesedinin yanmış halde bulunduğu olayda 3'ü tutuklu 6 sanık hakkında kasten öldürme suçundan hapis talep edildi. İddianamede, olayın detayları ve şüphelilerin eylemleri yer alıyor. Sanıklar önümüzdeki günlerde hakim karşısına çıkacak.
Düzce Valisi Selçuk Aslan, Yenikent Şehit Yalçın Güzeler Polis Merkezi'ni ziyaret ederek, görevli personellerle birlikte iftar yaptı. İl Emniyet Müdürü İbrahim Ergüder ve İl Jandarma Komutanı Albay Murat Kılıç da iftar programına katıldı. Vali Aslan, personellere hitaben yaptığı konuşmada, mesleklerinin zorluklarına değindi ve sağlıklı bir ramazan diledi.
Sinop İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan operasyonda, durdurulan bir araçta bulunan 3 şüphelinin üst aramasında 32.22 gram marihuana ve 1.96 gram kokain ele geçirildi. Şüpheliler hakkında yasal işlemler başlatıldı.
Ordu'da uyuşturucu kaçakçılığı yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 5 şüpheliden 3'ü tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 4 ay süren teknik takiple uyuşturucu madde ticareti yaptıkları belirlenen 5 şüpheliye yönelik eş zamanlı operasyon düzenledi. Gözaltına alınan şüphelilerin ev, üst ve araçlarındaki aramalarda, bir miktar gram sentetik uyuşturucu, eroin ve esrar ile 14 uyuşturucu hapın yanı sıra uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi. Cumhuriyet savcılığına çıkartılan şüphelilerden E.T, E.K. ve S.Ü. sevk edildikleri hakimlikçe tutuklandı. Diğer 2 şüpheli ise biri savcılıktan biri de adli kontrol şartıyla hakimlikten olmak üzere serbest bırakıldı.
Zonguldak'ta ailesinin kayıp ihbarında bulunduğu Afganistan uyruklu Vezir Mohammad Nourtani'nin ormanlık alanda yanmış cesedi bulundu. 3'ü tutuklu 6 sanık hakkında kasten öldürme suçundan müebbet hapis cezası talep edildi. İddianamede, olayın ardından şüphelilerin cesedi ortadan kaldırmak için battaniyeye sarılı halde üç saat boyunca arabayla dolaştığı ve daha sonra yakarak götürdüğü belirtildi.
Sinop'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele şubesi ekipleri tarafından durdurulan bir araçta yapılan aramada, 3 şüphelinin üzerinde uyuşturucu madde ele geçirildi. Olayla ilgili olarak 3 şüpheli gözaltına alındı.
Düzce'de polis ekipleri tarafından yapılan çalışmada, 16 yıl hapis cezası ile aranan bir cezaevi firarisi ve 14 yıl hapis cezası ile aranan bir hırsızlık suçlusunun yakalandığı bildirildi. Şahıslar cezaevine teslim edildi.
Konya'nın Karapınar ilçesinde meydana gelen kazada, kontrolden çıkan bir tır devrildi ve sürücü yaralandı. Tırın karşı şeride geçmesi sonucu başka bir araç da tırın dorsesine çarptı. Yaralı sürücü hastaneye kaldırıldı ve kaza ile ilgili soruşturma devam ediyor.
Düzce İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmada, kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 kişi yakalandı. Aranan şahıslar, basit yaralama, kasten yaralama ve hırsızlık suçlarından cezaları bulunuyordu. Olayın ardından şahıslar cezaevine teslim edildi.
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