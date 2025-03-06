Eskişehir'de Hız Denetimi Başlıyor - Son Dakika
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Eskişehir'de Hız Denetimi Başlıyor

Eskişehir'de PTS-EDS kameralarıyla hız denetimi 1 Mart 2025'te uygulanacak, hız aşanlar ceza alacak.

06.03.2025 11:10
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Eskişehir'de hızdan kaynaklı kazaları önlemek amacıyla PTS-EDS kameraları ile ortalama hız koridoru denetiminin uygulamaya geçirildiği ve limitleri aşan sürücülere ceza kesileceği açıklandı.

Açıklama, Eskişehir Emniyet Müdürlüğü'nün resmi sosyal medya hesapları üzerinden yayımlandı. Yapılan açıklamada, Ankara- Bursa (D-200) Karayolu'nun Şehir merkezinden geçmekte olan bölümündeki (14 ve 35'inci kilometreler arası) her 2 istikamete hızdan kaynaklı kazaları önlemek amacıyla PTS-EDS kameraları ile ortalama hız koridoru denetiminin 1 Mart 2025 tarihinden itibaren uygulamaya geçirildiği belirtildi. Denetimler ile trafik güvenliğinin sağlanarak ölüm ve yaralanmaların önüne geçilmesinin hedeflendiği aktarıldı.

"Hız kuralı ihlali yaptığı tespit edilen araç sürücülerinin tescil plakasına ceza kesilecek"

Açıklamanın devamında, " Otomobil, minibüs, kamyonet ve panelvan türü araçlar için saatte 82 kilometre, kamyon, çekici ve L3, L4, L5 ve L7 sınıfı motosiklet türü araçlar için saatte 70 kilometre hız limiti olan ve Ortalama Hız Tespit Sistemi işaret levhaları bulunan mevkiilerde 24 saat esasına göre hız kural ihlali yapan araç sürücülerine yönelik PTS-EDS kameraları ile ortalama hız kontrolüne başlanarak hız kural ihlali yaptığı tespit edilen araç sürücülerinin tescil plakasına 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun ilgili maddelerinden Trafik İdari Para Cezası Karar Tutanağı tanzim edilecektir. Sürücülerin trafik kurallarına uyması önemle rica olunur" ifadelerine yer verildi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

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