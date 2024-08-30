Eskişehir'de Hızlı İlerleyen Otomobil Kediye Çarptı - Son Dakika
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Eskişehir'de Hızlı İlerleyen Otomobil Kediye Çarptı

Eskişehir'de bir ara sokakta hızlı ilerlediği iddia edilen otomobilin çarptığı kedi feci şekilde öldü. Kedileri besleyen Havva Nazife Gençer, kediye aracıyla çarpan şahsın kendilerini tehdit ettiğini iddia etti. Olay anı güvenlik kamerasına yansırken, Gençer şikayette bulundu.

30.08.2024 22:37
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Eskişehir'de bir ara sokakta hızlı ilerlediği iddia edilen otomobilin çarptığı kedi feci şekilde öldü. Olay anı güvenlik kamerasına yansırken kedileri besleyen Havva Nazife Gençer, kediye aracıyla çarpan şahsın kendilerini tehdit ettiğini iddia etti.

Emek Mahallesi Çataltepeler Sokak'ta önceki akşam yaşanan olayda, otomobili ile süratli bir şekilde ilerleyen şahıs yolda yatan kediye çarptı. Olaya şahit olan ve kedileri düzenli olarak besleyen Havva Nazife Gençer ile ailesi yerde yatan kedinin yanına koştu. Kedinin çarpmanın etkisiyle feci şekilde öldüğünü gören vatandaşlar şok geçirdi. Olay anı saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. Aracın şoförü ise kendini uyaran mahalle sakinlerine tepki gösterdi. Görgü tanıkları, araçtan inen şahsın işten geldiğini ve yorgun olduğunu söyleyerek kendisini şikayet etmemeleri yönünde tehditler savurduğunu iddia etti. Kedileri besleyen Havva Nazife Gençer, olay yerinden ayrılan şahıs hakkında şikayette bulundu.

"Hayvanı burada eziyor"

Olayı anlatan Havva Nazife Gençer, "Bizim burada baktığımız 30'a yakın kedimiz var. Zaten gündüz sıcak olduğu için bahçe tarafında duruyorlar, ön tarafa çıkmıyorlar. Akşam hayvan buraya çıkmış, kendi kendine yuvarlanıp oynuyor. Çok hızlı bir arabanın geldiğini fark ettik, farlarını gördük. Annem, kardeşim ve arkadaşı bizim kendi kapımızın önünde oturuyorlardı. Araca 'dur' diyorlar. Ancak araç dur ihtarına uymayıp hızlı bir şekilde geliyor, hayvanı burada eziyor. Ezdikten 5-6 metre sonra durabiliyor. Daha bize dönüp de, 'veterinere götürelim mi, çok üzgünüm, mahcubum' gibi bir açıklaması kesinlikle yok. Çekti gitti, biz bugün ailece sabaha kadar uyumadık. Dün karakola gittim, şikayette bulunduk. Aracın markası, modeli, plakası belli. Daha sonra annem diyor ki, 'plakasını alın, ben şikayet edeceğim.' Hiçbir şekilde iyi bir yakınlaşması olmadığı için, 'plakamı almayın, benim plakamı çekmeyin' dedi. Ondan sonra tehdit amaçlı, 'plakamı alırsanız görürsünüz' diyor, arkasını dönüp gidiyor. 20-25 yaşlarında var. Bahanesi de işten geliyormuş, yorgunmuş. O zaman biz işten gelirken yorgun olunca hep böyle birilerini öldürüp gidelim. Kediyi öldüren bir çocuğu da öldürür. Burada bir çocuk ya da yaşlı bir insan da olabilirdi. Çok aşırı hızlı geliyor. Normal bir hız değil. Burası bir ara sokak zaten. Zaten kamera kayıtlarında da gayet net belli olmuş" dedi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Eskişehir'de Hızlı İlerleyen Otomobil Kediye Çarptı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Eskişehir'de Hızlı İlerleyen Otomobil Kediye Çarptı - Son Dakika
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