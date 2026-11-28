Eskişehir'de polis ekiplerinin hurda malzemesi alım-satımı yapan işletmelere dönük denetimlerinde, kayıt yapan kamera sistemi bulunmayan 15 iş yerine idari para cezası kesildi.

Edinilen bilgilere göre; Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 27 Kasım tarihinde 10.00 ile 18.00 saatleri arasında kent merkezinde faaliyet gösteren hurda malzemesi alım-satımı yapan işletmelere yönelik uygulama gerçekleştirildi. 80 personelin katılımıyla yapılan denetimlerde 63 işletme kontrol edildi. Kontroller sırasında 15 işletmede kayıt yapan kamera sisteminin bulunmadığı belirlendi. Bu 15 işletmeye, 5326 sayılı Kabahatler Kanunu'nun 32'nci maddesi (Emre Aykırı Davranış) kapsamında idari para cezası uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğü'nün açıklamasında, kentte huzur ve güven ortamının devamlılığını sağlamak amacıyla denetimlerin kararlılıkla sürdürüleceği ifade edildi.