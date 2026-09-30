Eskişehir'de iddiaya göre çarptığı otomobili araziye savurup kaçan sürücü aranıyor - Son Dakika
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Eskişehir'de iddiaya göre çarptığı otomobili araziye savurup kaçan sürücü aranıyor

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Eskişehir\'de iddiaya göre çarptığı otomobili araziye savurup kaçan sürücü aranıyor
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Eskişehir Odunpazarı'nda galeri önünde park edilen ikinci el sedan, iddiaya göre bir aracın çarpmasıyla araziye savruldu; sürücü aranıyor. Aracını sabah hasarlı bulan galerici, kaçan sürücünün zararı karşılamasını isterken avukatıyla karakola gidip şikayetçi olmaya hazırlanıyor.

Eskişehir'de galeri önünde park halinde bulunan ikinci el sedan otomobile gece saatlerinde çarparak araziye savuran ve olay yerinden kaçan sürücü aranıyor. Aracını sabah kazalı vaziyette bulan galerici Mithat Kartkaya, sorumlunun gelip zararını karşılamasını istedi.

Olay, geçtiğimiz günlerde gece geç saatlerde Odunpazarı ilçesi Çankaya Mahallesi Tekinalp Caddesi üzerinde bulunan bir galeri önünde meydana geldi. İddiaya göre, kimliği belirsiz bir sürücünün kullandığı araç, yol kenarında park halinde satışı beklenen ikinci el sedan otomobile çarptı. Çarpmanın şiddetiyle park halindeki araç yol kenarındaki araziye savruldu. Kazaya sebebiyet veren sürücü, araç sahibine haber vermeden olay yerinden uzaklaştı. Sabah iş yerine geldiğinde otomobilini hasarlı ve tarlaya girmiş vaziyette gören galerici Mithat Kartkaya şoke oldu.

"Verdiği zararı karşılayıp arabamızı yaptırsın"

Olay yerinde inceleme yapan Kartkaya, bıraktığı parçalardan çarpan aracın modelini tahmin edebildiğini belirterek, "Ben burada galericiyim. Arabalarımızın hepsi kendi üzerimize kayıtlı ve burada satılık olarak duruyor. Arabam da bu vaziyette park halindeydi ancak sabah bir geldim ki tarlaya girmiş. Baktığımda olay yerinde ticari bir aracın jant kapağını, farını ve alt parçalarını gördüm. Kendim de galerici olduğum için parçalardan çarpan arabanın modelini anlayabiliyorum. Arabamızı bu hale getirip gitmiş. Gelsin ve zararımızı karşılasın. Sonuçta mal canın yongasıdır, bizim de ekmeğimiz bu iş. Gelsin, malımıza verdiği zararı karşılayıp arabamızı yaptırsın. Süre genelde değişiyor ama bu araç yaklaşık bir, bir buçuk aydır buradaydı. Avukatımla konuştum, birazdan gelecek. Birlikte karakola gidip kamera kayıtlarını alacağız. Şimdi gelecek arkadaşı bekliyoruz" dedi.

Galerici Kartkaya ve avukatının, güvenlik kameralarını inceleyerek karakola gidip şikayetçi olması bekleniyor.

Kaynak: İHA
OdunpazarıEskişehirGüvenlikOtomobil3. SayfaSon Dakika

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